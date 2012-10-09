〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,投资者对西班牙求助的预期降温

* 财长们暗示西班牙近期不会求助,该国公债收益率攀升

* IMF称西班牙今明两年无法实现削减赤字目标

* 德债在五年期公债标售前小涨

路透伦敦10月9日电---西班牙公债收益率周二攀升,投资者对西班牙短期内求助以解决其债务问题的预期降温,与此同时,该国的政界人士拒绝寻求救助.

在经济深度衰退的背景下,西班牙努力保持其借贷成本在可承受的水平,而不愿向欧元区成员国求助.

国际货币基金组织(IMF)在最新发布的全球经济报告中称,西班牙今明两年将无法实现削减赤字目标,2013年债务将跳升至相当于国内生产总值(GDP)逾90%的水平.

周一晚间,在卢森堡开会的欧元区财长称,西班牙正在进行经济改革,并成功从金融市场融资.

由于无迹象显示西班牙将在短期内求助,德债和西班牙公债可能徘徊在目前水平附近.

10年期西班牙公债收益率收在远低于其7月高位7.8%的区间内,但涨跌幅均有限,市场抛售西班牙公债,推升收益率的意愿并不强烈,担心之后被欧洲央行买入而搞得措手不及.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬10个基点,报5.83%.

尽管对西班牙求助的疑虑犹存,德债期货FGBLc1未能录得较大的涨幅,日内收涨10个跳动点,报141.49,稍早下探接近近期区间141-142底部的技术阻力位.

瑞士银行的技术分析师称呼Richard Adcock称,跌破9月升势的38%回档位140.60将可能导致该合约进一步走低,跌至139.76,之后为该行的目标水准,9月17日低位138.41.

分析师称,德债在过去一周陷于相对稳定的区间内,可能支持周三将进行的五年期德债标售.近期一系列震荡走势使新发行德债需求疲弱.

德国公债到期支付的180亿欧元本金和票息也将有助于标售的顺利进行.(完)

--编译 母红;审校 李军

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