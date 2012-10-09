〔金属期市〕期铜持稳,成长忧虑抵消中国再推刺激举措的希望

* IMF称全球成长放缓加剧

* 中国将出台更多微调政策

* 力拓调降中国成长预期

路透伦敦10月9日电---铜价周二基本持稳,对全球成长疲弱,及其对工业金属需求所产生的影响的担忧抵销了中国将再推促成长政策的预期.中国是全球最大金属消费国.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨8,145美元,高于周一收盘时的买入价8,180美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收平,报每磅3.7180美元,盘中交投区间为3.7070-3.7530美元.

自9月初以来,铜价已累积攀升逾8%,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出的第三轮量化宽松,欧洲央行的购债承诺,以及日本后中国采取的刺激举措.

但本周市场呈横盘走势,因中国实际需求的不确定性限制涨幅.

渣打银行的分析师Daniel Smith称,"本周铁矿石和钢铁市场有所改善,但基本金属的交投活动并不很多,我们仍在观望中国下一步将采取何种举措."

"有一些迹象显示,楼市已开始复苏,且从价格折扣方面来看,汽车销售可能已经触底反弹.最终,铜价再度攀升,这是攀升前的短暂喘息."

指标铁矿石期货.IO62-CNI=SI飙升至近两个月最高,钢铁期货.IO62-CNI=SI周一也上扬,因中国买家结束长达一周的国庆假期反场,但分析师认为,中国需要出炉进一步刺激举措才能提振成长和工业金属需求.

不过,交易商称,本周未见中国铜需求改善的迹象,即使是在一周长假后.

澳新银行(ANZ)的分析师在一份报告中称,"交易商重返市场后,中国的铜需求看似仍疲弱,现货价格较上海期交所近月期货贴水150元人民币."

投资者将关注下周公布的中国第三季GDP数据,分析师预计,该季经济增幅将为年内最低.预计中国将于周六公布9月进出口数据.

行业消息方面,矿商力拓(RIO.L)调降对中国的成长预期,并表示,正加大力度削减成本.

该公司预估铜产量将从2013年开始增加,因现有矿场的品级提升,且蒙古奥尤陶勒盖矿场开始生产.力拓预估从2011年到2015年的累计年成长率为13%.[ID:nST0562667]

国际货币基金组织(IMF)表示,全球经济成长放缓正不断加剧,且自今年4月后第二次下调全球成长预期,警告称,美国和欧洲决策者不解决其经济问题,将使经济滑坡的时间延长.

其他金属方面,三个月期锡CMSN3收报每吨21,825美元,周一收盘价为22,100美元.三个月期锌CMZN3收报每吨2,007美元,周一报2,035美元.三个月期铝CMAL3收报每吨2,055美元,周一收在每吨2,082.50美元.

三个月期铅CMPB3收报每吨2,251.50美元,周一收报每吨2,260美元.三个月期镍CMNI3收报每吨17,930美元,周一最后买入价为18,070美元.

以下为1604GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

LME期铝 2053.00 -29.50 -1.42 2230.00 -7.94

LME期铜 8145.00 -150.00 -1.81 7375.00 10.44

LME期铅 2251.50 -8.50 -0.38 2432.00 -7.42

LME期镍 17930.00 -370.00 -2.02 18525.00 -3.21

LME期锡 21825.00 -275.00 -1.24 16950.00 28.76

LME期锌 2006.50 -28.50 -1.40 2560.00 -21.62

上海期铝 15605.00 -45.00 -0.29 17160.00 -9.06

上海期铜 59280.00 290.00 +0.49 59900.00 -1.04

上海期锌 15500.00 40.00 +0.26 21195.00 -26.87

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=