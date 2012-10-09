〔芝加哥期市〕CBOT小麦收涨,因忧虑澳洲和俄罗斯产量

路透10月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,交易商称,因市场预期美国政府将调降主要出口国俄罗斯和澳大利亚的收成预期.

美国农业部将于周四公布最新全球小麦产量和库存报告.

澳大利亚和俄罗斯小麦产量减少将使全球库存收紧,提振全球市场上对高蛋白小麦的需求.

路透调查显示,分析师的平均预期为,农业部报告将把全球小麦库存从之前预估的1.7671亿吨调降至1.72813亿吨.

美元走强限制周二的涨幅.

农业部周度出口检验报告显示,上周出口检验小麦1,321.1万蒲式耳,一周前为2,455.3万蒲式耳.

俄罗斯农业部部长Nikolai Fyodorov继续否则该国将限制谷物出口的可能性,尽管该国收成不佳.

MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney称,预计美国大平原硬红冬麦种植区的多数地区周六将迎来少量降雨,这将扶助提振秋季播种前景,但需要更多的降雨才能改善土壤墒情.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高3-1/4美分,结算价报8.64-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为48,337口.(完)

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