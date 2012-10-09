〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收挫,受累于季节性收割压力

路透10月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,交易商指因受季节性收割压力及美国农业部周四公布10月作物产量及供需报告前的部位调整打压.

美国农业部本周料将公布今年美国玉米产量为六年来最低,明年夏末玉米供应量或将触及17年低位,因逾50年来最严重旱灾导致减产.

路透调查分析师平均预期,美国2012年玉米产量为106.01亿蒲式耳,低于美国农业部9月时预测的107.27亿蒲式耳.

分析师平均预期2012/13年美国期末库存为6.48亿蒲式耳,低于农业部9月时预期的7.33亿蒲式耳;全球2012/13年玉米期末库存预计为1.21322亿吨,低于9月时预期的1.23950亿吨.

路透对17位分析师的调查显示,在经历又一周干燥天气后,美国农户料已收割完70%的玉米和61%的大豆.

一位农业气象专家周二称,本周美国中西部的干燥天气将使农户快速收割玉米和大豆,但周末前或将转为非常潮湿的天气.

"目前不会拖延收割,但周六开始的潮湿天气肯定会拖延收割,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称,美国整个中西部料将于周六开始迎接降雨,然后持续至下周全周.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.84-3/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.02-3/4美元,九日相对强弱指标为40.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价报每蒲式耳7.42美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为144,130口.(完)

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