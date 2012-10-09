〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互现,美元走强拖累11月合约走低

路透10月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现,近月11月合约SX2在最后时刻转升为跌,交易商称,受累于技术性卖盘和宏观经济压力.

CBOT豆粕合约收跌,豆油合约收涨.

国际货币基金组织(IMF)对全球成长发出警告,促使投资者买入美元避险,并抛售包括谷物和其他商品在内的风险资产.

交易商还在农业部周四公布月度供需报告前调整头寸.市场预期,农业部将上调对美国2012/13年大豆产量和结转库存库存预估.

巴西政府供应机构Conab称,该国2012/13年大豆产量将为8,000-8,280万吨,为有史以来最高产量,因农户看到大豆价格高企.

中国向货币市场注资稍早支撑市场,中国的注资行动可能预示着该国将推出进一步刺激举措.中国是全球第二大经济体,也是最大大豆进口国.

美国中西部多数地区本周无降雨,这将有助于收割,但预计到周末将迎来雨量较大的降雨,使田间作业停滞.下周,最大的降雨将出现在密苏里州,东爱荷华州,明尼苏达州,伊利诺伊州,印第安纳州,俄亥俄州和密西根州.

一项路透对17位分析师的调查显示,美国农业部周度作物生长报告将显示,美国大豆收割率为61%,高于之前一周的41%,收盘后,农业部报告显示收割率为58%.

指标CBOT-11月大豆合约SX2收低1美分,报每蒲式耳15.50美元.

10月豆粕合约SMc1收低0.4美元,报每短吨478.10美元.

10月豆油合约BOc1收高0.34美分,报每磅50.82美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为239,342口,豆粕期货为54,240口,豆油期货为128,047口.(完)

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