〔国际油市〕油价上涨2%,因中东情势紧张且市场关注沙特油长讲话

* 沙特阿拉伯石油部长希望布兰特原油价格接近100美元

* 国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预估

* 伊拉克石油出口上升,2020年前产量可能将翻番

路透纽约10月9日电---油价周二上涨,结束了两个交易日来的跌势,因土耳其和叙利亚边境冲突升级令市场更加担心中东石油供应中断.

布兰特原油期货LCOc1涨逾2%,每桶超过114美元,这是9月18日以来的首次.

能源市场最关注的一位官员,沙特油长欧那密员称,对于油价已跌至不会伤及经济增长的水平,沙特阿拉伯表示满意.

"油市已恢复稳定,油价已跌至对于消费国和产油国,以及全球经济及其增长而言的合适水平,"欧那密在海湾国家石油部长会议上表示.稍后他对记者称,沙特希望油价接近每桶100美元.[ID:nSB2038667][ID:nSB2038209]

但国际货币基金组织(IMF)警告全球经济放缓正在恶化,并自4月以来第二次调降经济增长预估.

布兰特原油期货LCOc1结算价涨2.68美元,报每桶114.50美元,突破200日移动均线切入位112.18美元以及50日移动均线切入位112.68美元,这二者是关注技术图表的交易商密切关注的关键技术水准.

美国11月原油期货CLc1涨3.06美元,结算价报每桶92.39美元,重返100日移动均线切入位89.86美元之上.

美国RBOB汽油期货RBc1涨2.3%,取暖油期货升1.9%,因美国库存较低及计划外的炼厂停产,引发供应忧虑.

美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)将分别于周三和周四公布库存数据.

**中东紧张情势**

北大西洋公约组织(NATO)计划保护土耳其不受叙利亚的攻击,如果土耳其要求援助的话,该组织将予以提供.

油市亦在关注伊拉克增加石油供应的消息.本月伊拉克石油日出口量料将升逾280万桶,为数十年来最高,该国正努力使石油产量在2020年前翻番.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.39 3.06 3.4% 89.29 92.91 350,298 202,688

12月原油 92.78 3.05 3.4% 89.69 93.30 119,450 89,837

11月RBOB汽油 2.9587 0.0656 2.3% 2.8986 2.9825 39,435 46,581

12月RBOB汽油 2.8259 0.0636 2.3% 2.7670 2.8403 38,415 35,557

11月取暖油 3.2032 0.0589 1.9% 3.1491 3.2156 57,114 51,708

12月取暖油 3.1806 0.0542 1.7% 3.1305 3.1932 38,363 32,881

ICE合约

11月布兰特 114.50 2.68 2.4% 111.97 114.72 205,849 168,659

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 703,234 422,895 523,837 1,557,253 12,920

汽油 120,286 118,568 151,022 292,739 952

取暖油 154,234 129,647 150,741 318,271 4 (完)