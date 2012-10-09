〔加拿大股市〕收在约两周低点,此前IMF称全球经济放缓恶化

路透多伦多10月9日电---加拿大股市主要股指周二收在约两周最低收位,跟随全球股市跌势,此前国际货币基金组织(IMF)称全球经济放缓正在恶化.

大盘10大类股全军覆没,因一波利空信号,包括IMF严重警告.IMF自4月来第二次下调经济成长预估,并警告欧美政策制定者若无法修复经济问题,可能令下滑延长.

商品股和金融股跌幅居前,Barrick Gold (ABX.TO)收挫3.7%,Goldcorp Inc(G.TO)大跌3.9%,宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)跌3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌145.42点,或1.17%,至12,273.57点,为9月26日来最低收位.

周三,投资人预计将从美国铝业(AA.N)第三季业绩中找到指引.美国铝业盘后公布第三季持续经营业务每股亏损为0.13美元,不包括特殊项目的持续经营业务每股收益为0.03美元.营收为58亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为55.4亿美元,每股收益为0美元.[AA.N-CMN](完)

--编译 李军;审校 于春红

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