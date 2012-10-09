〔美股业绩〕百胜集团第三季获利优于预期,来自中国营收符合预期

路透10月9日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二调高全年财测,尽管该公司最大市场中国经济增长降温,但其在中国餐馆的营收持坚.

百胜集团公布第三季获利高于华尔街预估后,股价上涨3.6%.

该集团第三季在中国的同店营收增长6%,符合Consensus

Metrix调查分析师的预估增幅.

在截至9月8日的第三季,百胜集团净利升至4.71亿美元,合每股盈余(EPS)1美元,上年同期分别为3.83亿美元和0.80美元.

未计授权餐厅获利,百胜集团第三季EPS为0.99美元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的0.97美元.

在这一基础上,百胜集团目前预计全年EPS至少为3.24美元,高于上次预估的3.22美元,分析师预估值为3.26美元.(完)