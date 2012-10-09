〔美股业绩〕百胜集团第三季获利优于预期,来自中国营收符合预期

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二调高全年财测,尽管该公司最大市场中国经济增长降温,但其在中国餐馆的营收持坚.
百胜集团公布第三季获利高于华尔街预估后,股价上涨3.6%.
该集团第三季在中国的同店营收增长6%,符合Consensus
Metrix调查分析师的预估增幅.
在截至9月8日的第三季,百胜集团净利升至4.71亿美元,合每股盈余(EPS)1美元,上年同期分别为3.83亿美元和0.80美元.
未计授权餐厅获利,百胜集团第三季EPS为0.99美元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的0.97美元.
在这一基础上,百胜集团目前预计全年EPS至少为3.24美元,高于上次预估的3.22美元,分析师预估值为3.26美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保