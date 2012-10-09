〔全球经济〕全球金融市场信心"非常脆弱",欧债危机是主要威胁-IMF

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲政策制定者加快深化欧元区的金融和财政联系的步伐,以重振全球金融体系低迷的信心.
在对全球金融体质的半年度检讨中,IMF表示,欧债危机是主要威胁,在过去六个月全球金融稳定的风险增加,导致信心"非常脆弱".
IMF预计,欧债危机解决进展缓慢意味着欧洲的银行在未来两年内将卸去2.8万亿美元资产以降低风险敞口,较六个月前预估增加了2,000亿美元.
"尽管政策制定者已经采取了许多重要措施,但计划仍非常不完整,令欧元区可能遭遇包括资本外逃、欧元区解体忧虑及经济下滑等现象的螺旋式下降,"IMF在周三发布的全球金融稳定报告中指出.(完)
--编译 李军;审校 母红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p