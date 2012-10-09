〔全球经济〕全球金融市场信心"非常脆弱",欧债危机是主要威胁-IMF

路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲政策制定者加快深化欧元区的金融和财政联系的步伐,以重振全球金融体系低迷的信心.

在对全球金融体质的半年度检讨中,IMF表示,欧债危机是主要威胁,在过去六个月全球金融稳定的风险增加,导致信心"非常脆弱".

IMF预计,欧债危机解决进展缓慢意味着欧洲的银行在未来两年内将卸去2.8万亿美元资产以降低风险敞口,较六个月前预估增加了2,000亿美元.

"尽管政策制定者已经采取了许多重要措施,但计划仍非常不完整,令欧元区可能遭遇包括资本外逃、欧元区解体忧虑及经济下滑等现象的螺旋式下降,"IMF在周三发布的全球金融稳定报告中指出.(完)