〔纽约汇市〕美元和日圆上涨,受累于希腊不确定性和企业第三季业绩(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 有关希腊和西班牙的不确定性令欧元承压

* 对业绩期的忧虑提振避险货币

* 欧元兑瑞郎触及三周高位

路透纽约10月9日电---美元和日圆兑欧元周二上涨,因担忧希腊和西班牙的不确定性促使投资者在美国企业第三季业绩期开始前买入避险货币.

美国股市.SPX进一步下跌后,避险美元和日圆升势加剧.多家投行下调了包括英特尔(INTC.O)在内的多家企业评级,令科技股受创,领跌美国股市.[.NCN]

对经济发出的警告续持不断,国际货币基金组织(IMF)是最新一家对全球经济成长发出警告的机构,使投资人在可能令人失望的美国企业业绩期开始前保持谨慎态度.

道指.DJI成份股美国铝业(AA.N)为美国业绩期揭开帷幕,美国铝业称第三季不包括特殊项目的持续经营业务每股收益为0.03美元,营收为58亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为55.4亿美元,每股收益为0美元.[AA.N-CMN]

外汇市场对美国铝业的业绩反应甚微,但投资人可能较关注国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)于10月16日公布的业绩.这是首家公布业绩的美国大型科技股.科技股是标普500指数中最大的板块.

企业季报疲弱忧虑可能令股市和欧元承压,提振避险货币的吸引力.路透数据显示,股市和欧元走势一致的时间占90%,当股市上升,欧元也攀升.

"看来今天是避险交易.我们看到股市下跌,"Action Economics全球汇市分析部董事总经理Ronald Simpson说.随着业绩期的到来,"股市可能走势震荡,这可能在一定程度上影响美元的走势."

欧元兑美元EUR=下跌0.7%,至1.2880美元,根据路透数据,远低于周五触及1.3071美元的两周高位.交易商称,在1.2900下方挂有买盘,在1.3000左右有卖盘,暗示欧元交投区间狭窄.

欧洲央行总裁德拉吉向一欧洲议会委员会表示,希腊在经济改革上取得进展,但还有更多工作要做.之后投资人对希腊的担忧再度浮出水面.

德国总理梅克尔在雅典表示,希腊改革步伐已经加快,希腊艰难的改革之路不会白走.有示威者同警方发生冲突,影响了梅克尔的此次访问.

对是否及何时西班牙将寻求救助的不确定性也令欧元承压.西班牙申请救助将激活欧洲央行购债计划,市场普遍认为这将是解决欧债危机向前迈出的一大步.

IMF自4月来第二次下调全球经济成长预估,并警告欧美政策制定者若未能解决经济问题,经济下滑将延长,这令市场负面人气加重.

Faros Trading董事总经理Brad Bechtel表示,在美国业绩期揭幕之际,市场基调仍感到非常不确定.市场目前主要聚焦在坏消息.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.9%,报100.75日圆,远低于上周五触及的102.80日圆两周高位,欧元兑英镑EURGBP=跌0.5%.

**瑞郎下滑**

欧元兑瑞郎触及三周高位,交易商称此前一媒体报导美国托管银行将对瑞郎和丹麦克朗存款实施罚金.

纽约梅隆银行发言人证实将对丹麦克朗存款收费,而道富银行发言人表示瑞郎和丹麦克朗存款将给予负利率.

瑞郎和丹麦克朗都是躲避欧债危机投资人的避风港.瑞士央行为欧元/瑞郎设定了1.20瑞郎底限以限制资金流入,丹麦央行则下调官方利率.

瑞银新加坡汇市策略师Gareth Berry表示,鉴于银行间市场利率呈负值已有几个月时间,瑞郎颓势可能将是暂时的,那些希望以持有瑞郎存款作为避险的投资人不太可能因为罚金而被吓倒.

欧元兑瑞郎EURCHF=高见1.2143瑞郎,尾盘升0.1%,报1.2112瑞郎,美元兑瑞郎CHF=升0.8%,报0.9400瑞郎.

美元兑日圆JPY=跌0.1%,报78.22日圆,进一步脱离上周五触及的两周高位78.87日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2884 1.2969 -0.66 -0.47 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.23 78.32 -0.11 +1.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.80 101.58 -0.77 +1.25 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9399 0.9330 +0.74 +0.25 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6001 1.6026 -0.16 +3.00 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9782 0.9766 +0.16 -4.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0200 1.0184 +0.16 -0.24 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2115 1.2095 +0.17 -0.24 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8047 0.8092 -0.56 -3.39 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8171 0.8188 -0.21 +4.97 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7280 5.7128 +0.27 -4.16 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3790 7.4077 -0.39 -4.64 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6903 6.6372 +0.80 -2.87 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6253 8.6043 +0.24 -3.23 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/军;审校 母红

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