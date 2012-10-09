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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 60.36 -0.77 -1.26 2525487

搜狐 (SOHU.O) 39.58 -1.12 -2.75 524649

网易 (NTES.O) 52.02 -1.07 -2.02 711520

百度 (BIDU.O) 106.49 -7.80 -6.83 10830349

亚信科技 ASIA.O 10.50 -0.18 -1.69 124959

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.36 -0.17 -1.09 1959407

联电 (UMC.N) 2.07 +0.02 +0.98 330008

日月光 (ASX.N) 3.74 -0.07 -1.84 231346

矽品精密 (SPIL.O) 5.27 -0.28 -5.05 489392

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -1.11 111987

友达 (AUO.N) 3.37 -0.12 -3.44 172695

中华电信 (CHT.N) 31.55 -0.09 -0.28 64875

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.72 -1.68 -3.96 854177

香港

中国移动 (CHL.N) 54.51 +0.09 +0.17 156083

中国联通 (CHU.N) 16.62 +0.21 +1.28 155137

中国电信 (CHA.N) 58.51 -0.01 -0.02 20612

中芯国际 (SMI.N) 1.79 -0.04 -2.19 28588

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 +0.12 +3.04 2574

(完)

--整理 徐文焰

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