《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 60.36 -0.77 -1.26 2525487
搜狐 (SOHU.O) 39.58 -1.12 -2.75 524649
网易 (NTES.O) 52.02 -1.07 -2.02 711520
百度 (BIDU.O) 106.49 -7.80 -6.83 10830349
亚信科技 ASIA.O 10.50 -0.18 -1.69 124959
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.36 -0.17 -1.09 1959407
联电 (UMC.N) 2.07 +0.02 +0.98 330008
日月光 (ASX.N) 3.74 -0.07 -1.84 231346
矽品精密 (SPIL.O) 5.27 -0.28 -5.05 489392
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -1.11 111987
友达 (AUO.N) 3.37 -0.12 -3.44 172695
中华电信 (CHT.N) 31.55 -0.09 -0.28 64875
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.72 -1.68 -3.96 854177
香港
中国移动 (CHL.N) 54.51 +0.09 +0.17 156083
中国联通 (CHU.N) 16.62 +0.21 +1.28 155137
中国电信 (CHA.N) 58.51 -0.01 -0.02 20612
中芯国际 (SMI.N) 1.79 -0.04 -2.19 28588
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 +0.12 +3.04 2574
(完)
--整理 徐文焰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保