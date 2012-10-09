版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--10月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 国际货币基金组织(IMF)和世界银行年度会议活动(至10月14日)

0120 - 两个月期贴现国库券标售

0330 - 法国央行总裁诺亚在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)讲话

0710 - 财务省与世界银行召开记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐