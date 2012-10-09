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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--10月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 劳工部公布8月职位空缺和劳工流动率调查

1400 - 商务部公布8月趸售(批发)库存

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 财政部标售10年期公债

1800 - 美联储发布褐皮书,概述全国经济状况

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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