〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下滑,因海岬型船舶运费下降

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下滑,巴拿马型船舶运费上升被海岬型船舶运费下降所抵消.
波罗的海乾散货运价指数下滑0.91%至875点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌4.79%至1,829点.
海岬型船舶日均获利下滑758美元至10,414美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"过去两周海岬型船运市场受到铁矿石船运活动畅旺的驱动,目前是对之前运费上涨的修正,"希腊船运经纪商Intermodal研究部主管George Lazaridis表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬10.05%至712点.该型船舶日均获利上涨515美元至5,670美元.
该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降13美元至6,518美元.超灵便型船舶日均获利下滑17美元至8,254美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保