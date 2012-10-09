〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下滑,因海岬型船舶运费下降

路透10月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下滑,巴拿马型船舶运费上升被海岬型船舶运费下降所抵消.

波罗的海乾散货运价指数下滑0.91%至875点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌4.79%至1,829点.

海岬型船舶日均获利下滑758美元至10,414美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"过去两周海岬型船运市场受到铁矿石船运活动畅旺的驱动,目前是对之前运费上涨的修正,"希腊船运经纪商Intermodal研究部主管George Lazaridis表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬10.05%至712点.该型船舶日均获利上涨515美元至5,670美元.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降13美元至6,518美元.超灵便型船舶日均获利下滑17美元至8,254美元.(完)