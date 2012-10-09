日韩经济指标预测--10月10日-10月17日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月9日(二)
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
10月10日(三)
0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +0.3%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%
2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6%
(较上年同期) -4.8% +1.7%
10月11日(四)
-- 韩国央行利率决定 10月 2.75% 3.00%
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 40.5
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.4% -1.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 15,424
外资投资日本股市(亿日圆) -- -2,396
10月12日(五)
无重要经济数据.
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月14日(日)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.1%
进口物价(较上年同期) -- +0.3%
10月15日(一)
0300 韩国出口 9月修正值 -- -1.8%
进口 -- -6.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差31.5
0430 日本工业生产 8月修正值 -- -1.3%
产能利用率指数(较上月) 8月 -- +0.5%
10月16日(二)
无重要经济数据.
10月17日(三)
无重要经济数据.
--整理 王丽鑫;审校 程琳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保