〔全球经济〕金融体系的信心"非常脆弱",欧债危机是主要威胁--IMF(更新版)

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路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲政策制定者加快深化欧元区的金融和财政联系的步伐,以重振全球金融体系低迷的信心.

在对全球金融体质的半年度检讨中,IMF表示,欧债危机是主要威胁,在过去六个月全球金融稳定的风险增加,导致信心"非常脆弱".

IMF预计,欧债危机解决进展缓慢意味着欧洲的银行在未来两年内将卸去2.8万亿美元资产,以降低风险敞口,较六个月前预估增加了2,000亿美元.

"尽管政策制定者已经采取了许多重要措施,但计划仍非常不完整,令欧元区可能遭遇包括资本外逃、欧元区解体忧虑及经济下滑等现象的螺旋式下降,"IMF在周三发布的全球金融稳定报告(GFSR)中指出.

"自公布2012年4月的GFSR以来,金融稳定面临的风险上升,全球金融体系的信心也越发脆弱."IMF说道.

IMF本周稍晚将在东京召开半年度会议,该份报告的出炉更是凭添了几分低迷气氛.周二,IMF称全球经济放缓的趋势正在恶化,自4月来再度下调经济前景预估,并警告道美国和欧洲决策者未能解决各自的经济顽疾将延长经济的颓势.