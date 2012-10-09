〔美股业绩〕美国铝业第三季业绩优于华尔街预期,股价盘后小涨(更新版)

(新增更多细节)

* 季度铝价较上年同期下降

* 市场展现出一些正面增长的迹象--执行长

* 股价盘后小涨

路透10月9日电---铝生产商美国铝业(Alcoa)(AA.N)第三季业绩优于华尔街预期,因其下游业务的良好表现抵消了铝价低迷及需求疲弱的影响.

美国铝业在纽约证券交易所(NYSE)盘后交易中上涨0.06美元,至9.19美元.

该公司周二公布,第三季录得净亏损1.43亿美元,合每股亏损0.13美元,上年同期为获利1.72亿美元,合每股盈余(EPS)0.15美元.

但经过包括环境整治与民事诉讼和解在内的1.75亿美元特定项目调整后,该公司公布每股获利为0.03美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的损益两平的预估.