〔欧元区政经〕德国总理梅克尔称希腊痛苦的改革会有回报

* 梅克尔称希望把希腊留在欧元区

* 警察使用催泪瓦斯,抗议者投掷石头和树枝

* 梅克尔自债务危机以来首次出访希腊

* 希腊对撙节感到愤怒,很多人将此归咎于德国

路透雅典10月9日电---成千上万愤怒的希腊抗议者周二挤满雅典街头,迎接德国总理梅克尔;后者表示同情,但没有承诺进一步救援.

警察使用了催泪瓦斯和催泪弹,以逼退打着反对撙节标语,挥舞着纳粹旗帜的人群.而希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)此时把梅克尔当作希腊的"朋友"一样欢迎.

这是梅克尔在欧元区三年前爆发以来首次访问希腊,她采取了安抚的基调.