〔欧元区政经〕德国总理梅克尔称希腊痛苦的改革会有回报

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 梅克尔称希望把希腊留在欧元区
* 警察使用催泪瓦斯,抗议者投掷石头和树枝
* 梅克尔自债务危机以来首次出访希腊
* 希腊对撙节感到愤怒,很多人将此归咎于德国
路透雅典10月9日电---成千上万愤怒的希腊抗议者周二挤满雅典街头,迎接德国总理梅克尔;后者表示同情,但没有承诺进一步救援.
警察使用了催泪瓦斯和催泪弹,以逼退打着反对撙节标语,挥舞着纳粹旗帜的人群.而希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)此时把梅克尔当作希腊的"朋友"一样欢迎.
这是梅克尔在欧元区三年前爆发以来首次访问希腊,她采取了安抚的基调.
她重申德国承诺把希腊留在欧元区,不过在有关希腊改革进展的报告下月出炉之前,没有给予萨马拉斯实质性的安慰.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p