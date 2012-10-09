版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 07:00 BJT

全球外汇市场10月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦和法国央行总裁诺亚参加国际货币基金组织(IMF)和日本财务省研讨会

0330 - 法国央行总裁诺亚在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)发表演讲.

-- - -欧洲央行和美联储举行会议,题为"银行融资--市场、工具以及对公司贷款和实体经济的影响"

0600 - 德国9月批发(趸售)物价指数

0645 - 法国8月工业生产

0800 - 意大利8月工业生产

1100 - 美国10月5日当周抵押贷款指数

1400 - 美国8月趸售(批发)库存

1800 - 美联储发布褐皮书,概述全国经济状况

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐