〔表格〕韩国9月经季节调整的失业率为3.1%,与8月持平--统计局

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔10月10日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月经季节调整的失业率为3.1%,8月亦为3.1%.
下表为韩国就业数据细目:
9月 8月
失业率(%) 3.1 3.1
^较上年同期增加就业岗位(千个) +685 +364
^未经季节调整
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--编译 兰秀娟;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p