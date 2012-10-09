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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 07:19 BJT

〔表格〕韩国9月经季节调整的失业率为3.1%,与8月持平--统计局

路透首尔10月10日电---韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月经季节调整的失业率为3.1%,8月亦为3.1%.

下表为韩国就业数据细目:

9月 8月

失业率(%) 3.1 3.1

^较上年同期增加就业岗位(千个) +685 +364

^未经季节调整

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--编译 兰秀娟;审校 张涛

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