〔金砖国家〕10月9日股汇市收盘纵览

路透10月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月9日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌0.13%,报996.59点.

中国股市:沪综指放量收涨2%至逾两周新高.分析师指出,中共十八大会议即将召开,市场维稳预期增强,金融股及水泥基建等板块走强为大盘增添动力,沪综指四个多月来首次站上60日均线.沪综指.SSEC收报2,115.230点,涨40.811点,或1.97%,为9月14日收盘2,123.85点以来最高,60日均线目前为2,108点;上证180金融指数.SSE180FI则收涨2.15%.A股全日成交673亿元人民币,较上日的447亿元上涨五成.[.SSCN]

香港股市:收在五个月高位附近,因对于中国出台更多措施支撑市场的寄望,刺激内地大型银行股和能源股上涨.恒生指数.HSI收盘上涨0.5%,但脱离盘中触及的5月初以来高位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘微跌,结售汇相对均衡,整体仍在人民币日间波幅上限附近窄幅振荡.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,590点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4468元.[CNY/CN]

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印度股市:两日连跌后反弹,Infosys等受挫的个股上涨,同时ICICI Bank等民间银行的股价上涨,因外界憧憬这些银行的季度获利能具有韧性.指标BSE指数.BSESN上涨0.45%或84.38点,收报18,793.36点,前两日下跌1.8%.NSE指数.NSEI涨0.5%或28.6点,报5,704.60点,收在重要心理水准5,700上方.[.BO][ID:nL3E8L957A]

印度汇市:印尼卢比触及一周来的最低点,连跌三日,因大型石油进口商有美元需求和美元全线空头回补,抵消了国内股市涨势相关的资金流入.卢比/美元INR=D2收报52.72/73.上日收报52.64/65.盘中低位52.83,为10月1日以来的最低点.[INR/][ID:nL3E8L95SJ]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,494.160点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.17%至798.07点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.02%至31.1649;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.62%,报40.1682.

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巴西股市:巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.64%,至58,939.46点,已从9月高位下跌近3%.银行股表现最差,因政府争取降低存贷款利率之差,市场愈发担心银行获利可能下降.[ID:nL1E8L9HKO]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下降0.32%至2.0345.央行的几度干预令该货币对自7月初以来维持在2.0-2.1窄幅区间内.由于过去几周波动性降低,交投区间进一步缩窄至2.0-2.05.[ID:nL1E8L9HKQ]

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南非股市:延续跌势,归因南非兰特ZAR=D3小涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.76%至31,940.31点.综合指数.JALSH跌0.73%,报36,070.74点.[.J][ID:nL6E8L9MRM]

南非汇市:南非兰特/美元涨逾1.4%,料将录得五日来的首日涨幅,因投资者对部分罢工卡车司机返岗的消息作出回应.1614GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.7460,周一收盘价为8.8730.[ZAR/][ID:nL6E8L9NFU](完)