〔欧洲金融〕11个欧元区国家支持金融交易税,超过九个国家的数量要求

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透卢森堡/雅典10月9日电---11个欧元区国家在周二同意推进备受争议的金融交易税.这项税收目的是让交易商分担解决欧元区危机的成本.
德国、法国一直在大力推动金融交易税的倡议,但遭到英国、瑞典和其它自由市场国家的强烈反对.不过在卢森堡举行的欧盟财长会议上,这一提议得到很多支持,超过了九个国家的最低要求,同意用条约规定来推行该项税收.
"这是11个国家迈出的一小步,但却是欧洲迈出的一大步."奥地利副财长Andreas Schieder说道,"让银行与金融业为解决危机贡献资金的道路已经扫清."
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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