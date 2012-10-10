〔欧洲金融〕11个欧元区国家支持金融交易税,超过九个国家的数量要求

路透卢森堡/雅典10月9日电---11个欧元区国家在周二同意推进备受争议的金融交易税.这项税收目的是让交易商分担解决欧元区危机的成本.

德国、法国一直在大力推动金融交易税的倡议,但遭到英国、瑞典和其它自由市场国家的强烈反对.不过在卢森堡举行的欧盟财长会议上,这一提议得到很多支持,超过了九个国家的最低要求,同意用条约规定来推行该项税收.

"这是11个国家迈出的一小步,但却是欧洲迈出的一大步."奥地利副财长Andreas Schieder说道,"让银行与金融业为解决危机贡献资金的道路已经扫清."