〔美股业绩〕雪佛龙发出第三季获利预警,发生火灾炼厂将停产至第四季

路透10月9日电---雪佛龙(Chevron)(CVX.N)警告称,第三季获利或许"大大低于"上一季,因飓风和设备检修限制了油气产出,而且旗下冶炼厂发生火灾.

这家美国第二大石油公司周二称,其加州里奇蒙炼油厂的重要原油设备将继续停产,直至第四季末.此前该厂因8月6日发生火灾受损严重.

此次火灾造成的影响非常明显,其7、8月份美国每日炼油投入平均较第二季均值减少9.2万桶,至83.6万桶.这主要反映了里奇蒙炼厂停产的影响,而且海外炼油部门产出增多只是部分抵消了国内的损失.

该公司7月时曾发布预警,称2012年日均268万桶的原始产量目标恐怕无法达到.

在雪佛龙公布这份中期最新情况报告之前,分析师预计该公司第三季净利为每股3.06美元,低于第二季的3.56和去年同期的3.67美元.

但Rutherford投资管理公司总裁William Rutherford认为,该公司股票是能源产业的代表,并对其管理层将扭转局势深信不疑.他也是雪佛龙的长期股东.

雪佛龙股价周二收报117.36美元,但预警发布后在盘后下跌1.2%,至115.91美元.(完)