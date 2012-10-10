以色列总理宣布将提前举行议会选举

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路透耶路撒冷10月9日电（记者 Jeffrey Heller）---以色列总理内塔尼亚胡周二宣布，该国将提前举行议会选举。

民调显示，内塔尼亚胡所在的利库德集团（Likud）将在全国选举中领先。以色列议会选举可能在明年1月或2月举行，较原定日期提前约八个月。

内塔尼亚胡发表电视讲话称，联合政府对2013年预算削减提案存在分歧，这是他决定提前选举的主要原因。

“面对围绕我们的混乱、安全及经济问题，我作为总理有义务将国家利益置于首位。因此，我决定为了以色列的利益（提前）举行选举，”他说道。

以色列议会将在接下来几天自行解散，并确定选举日期，新政府宣誓就任前的过渡政府将由内塔尼亚胡代管。

内塔尼亚胡若能再次在选举中获胜，他开始新任期的时间将与美国下届总统就职时间大致相同。（完）