更正:〔英国金融〕英国央行总裁称必须直面货币政策的局限性(更新版)

(更正:因译文有误,正文倒数第三段应改为"英国货币政策是否在危机前就应收紧",非"英国货币政策是否应比危机前更紧")

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路透伦敦10月9日电---英国央行总裁金恩周二表示,货币政策不能永久地支撑英国经济,而且当全球其他多数国家都在追求以出口拉动经济成长时,这种策略对经济的作用就将很难实现.

继爆发20世纪30年代以来最严重的金融危机后,英国央行已累计购买近3,750亿英镑(6,000亿美元)的公债来支撑英国经济.金恩称,当下没有阻止英国央行继续这么做的障碍.

金恩在英国伦敦政治经济学院演讲后的问答环节中表示,最终决策者不能完全指望货币宽松政策来无限期提振经济需求.

"资产购买行动没有技术上的限制...(但)我认为更深层的问题是,像这样的货币政策其功效是否有局限性."

金恩说,这对英国央行政策有何直接影响尚不清楚,大多数分析师都预计英国央行将在11月会议上批准更多刺激措施.

金恩周三赴东京出席国际货币基金组织(IMF)年会,他表示,希望在会议期间提出在贸易顺差国与逆差国之间存在的全球失衡问题.

"仍然存在重大失衡,尤其是在欧元区内部,但世界其他地方也一样."他说,"削减国内支出与提高对外需依赖的策略面临一个实际问题,因为不能大家同时都采取这个策略."

金恩此番讲话重点是通胀目标,以及英国货币政策是否在危机前就应收紧.

他表示,宏观审慎的监管工具将是避免未来危机的主要防线,比如对银行的杠杆率实施限制.宏观审慎监管是通过监管整个银行体系而非个别银行,来避免金融危机的发生.

但他也表示,单靠这个也许并不足够,未来的利率也许需要比纯粹为维持通胀率接近目标值所需的水平更高一些.(完)