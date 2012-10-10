〔中国个股〕万科和保利前九月分别累计签约销售963亿和756亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月10日电---中国房地产业两大巨头--万科(000002.SZ)和保利地产(600048.SS)周三分别刊登销售简报,万科前九个月累计签约销售963.2亿元人民币,同比略降0.8%;保利累计签约销售756亿元,同比增长32%.两公司近期分别斥资逾40亿元增加土地储备.
9月当月万科实现销售金额120.4亿元,同比下降3.8%;保利地产当月实现签约金额77.59亿元,同比增长15.19%.
万科同时公告称,近一个月来公司共独立或合伙获得九项土地储备,合计需付地价款约43.89亿元,其中广州萝岗区SDK-D-3项目,计容积率建筑面积达28.9万平方米,公司需付地价款约13.65亿元.
保利近期亦获两块土地储备,全资子公司保利北京和北京首都开发股份有限公司(600376.SS)合作获得北京大兴区生物医药基地居住用地,成交总价13.8亿元;保利北京与北京融创恒基地产合作获得北京大兴区亦庄新城地块,成交总价30.8亿元.
据易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)稍早报告,在前三季中国国内房地产企业销售前50强排行榜,万科保利地产分列销售额前两位,中国海外发展(0688.HK)名列第三.[ID:nSB2037727](完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。