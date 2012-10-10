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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 08:07 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元多头可能逢高卖出,迄今为止支撑位得以守住

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* 英镑/澳元回落至支撑位1.5635,此为原来的阻力位

* 迄今为止守在支撑位上方,有可能转为走高

* 骤涨后的回落力度,表明多方将逢高抛售

* 图表:link.reuters.com/zyw23t (完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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