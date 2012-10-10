〔中国汽车〕9月汽车销量同比下降1.8%,环比增长8.2%--行业协会

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海10月10日电---中国汽车工业协会周三公布,9月份国内汽车销量达161.74万辆,同比下降1.75%,环比亦增长8.17%,其中9月乘用车销量131.56万辆,同比下降0.30%.
中汽协新闻稿显示,1-9月中国汽车销量达1,409.23万辆,同比增长3.37%.其中乘用车前三季销量1,126.96万辆,同比增长6.94%.
9月,汽车销量排名前十位的生产企业依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、华晨、长城、奇瑞、广汽和吉利.其中上汽和东风分别销售39.20万辆和23.25万辆.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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