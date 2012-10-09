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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 07:58 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌破92美元,因美国原油库存料上升

路透新加坡10月10日电---美国原油期货周三在上日大涨后跌至92美元下方,因美国原油库存料上升,抵消了土耳其和叙利亚边境冲突升级带来的支撑.

NYMEX-11月合约CLc1在亚洲盘初下跌0.5美元至每桶91.89,上日大涨愈3美元.

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