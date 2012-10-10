〔中港个股〕汇金公司三季度再度出手增持中行及工行股份

路透北京10月10日电---中央汇金投资公司三季度再度出手,增持中国两大国有商业银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)股份.有分析人士预计,未来汇金公司很可能继续增持国有四大行股票,但力度难料.

中行周三公告显示,汇金公司三季度增持1,881.24万股该行股份,较二季度76.3万股的增持力度明显增强;工行公告亦显示,汇金三季度增持626.63万股工行股份,但稍逊于二季度700万股的增持水平.

同时还包括农行(601288.SS)(1288.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)的四大行去年曾发布公告称,从去年10月10日起,汇金公司拟在未来12个月以自身名义在二级市场增持四大行股份.这意味着,汇金公司的承诺期即将届满.

对于承诺期满后汇金公司是否会继续增持四大行股份,中国证券报周三引述分析人士称,汇金公司是四大行的控股股东,其未来很可能会继续增持,稳定市场对四大行股价预期,但增持力度是否会持续加大存在诸多不确定因素,包括市场走势、收益预期和资金压力等.

截止A股周二收盘,中国银行收报2.74元人民币,过去三个月下跌2.49%;工商银行收报3.80元,过去三个月几无变动.(完)

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