《中国报摘》--中国证券报10月10日

* 头版头条:

--消息人士透露,为刺激消费、扩大内需,中国新一轮汽车下乡政策有望近期出台;此外,家电下乡政策有望继续落实并完善配套措施.

* 其他:

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)发布的股份变动公告显示,汇金公司三季度增持约1,880万股中行股份,增持力度明显强于二季度.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下的中信并购基金管理有限公司日前正式登记成立,首只券商系并购基金有望近期推出.消息人士并透露,中信并购基金成立初期的首批到位资金预计达30亿元人民币.

--舟山市有关部门人士透露,《舟山港综合保税区规划方案》已由浙江省上报国务院,有望近期公布,部分政策取得重大突破;上报的方案将舟山港综合保税区按照"一区两片"的模式设置为本岛分区和衢山分区,其中本岛分区计划2015年底全面封关运行.

--万科A(000002.SZ)200002.SZ公告称,9月实现销售金额120.4亿元,1-9月份累计实现销售金额963.2亿元,同比均略降;保利地产(600048.SS)9月实现签约金额77.59亿元,同比增15.19%,前三季实现签约金额756.28亿元,同比增32.04%.

--长江证券(000783.SZ)公告称,旗下子公司长江期货拟将湘财祈年期货作为收购考虑对象,并于日前达成收购的初步意向.业内人士表示,由于期货公司自身做大做强的需要,未来期货行业将出现更多的兼并重组.

--鲁丰股份(002379.SZ)成为沪深两市首家披露三季报的公司,公司前三季实现归属于上市公司股东净利润632.76万元,同比下滑62.77%.

--昊华能源(601101.SS)公告称,董事会同意全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司以0.25英镑/股的价格,出资1亿美元认购非洲煤业公司的定向增发股份,成为该公司第一大股东.(完)

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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