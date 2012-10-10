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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初触及一个月低点,市场担心企业获利受到增长放缓冲击

路透东京10月10日电---日本股市日经指数周三开盘跌1.3%至一个月低点,因市场担心,企业即将发布的最新一季财报可能已受到全球经济放缓的严重拖累.

日经指数.N225下滑113.09点至8,656.50点.东证股价指数.TOPX下跌1.2%至718.81点.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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