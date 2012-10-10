〔中日关系〕中国央行副行长和财政部副部长将率团参加IMF东京年会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月9日电---新华社周二报导称,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行在东京举行的理事会年会.
这暗示央行行长周小川和财政部部长谢旭人将不出席此次年会.稍早路透就此向中国央行和财政部寻求证实,两个机构均不愿置评.
按照中国的惯例,通常由央行行长和财政部部长率团参会,如果两者确实不出席会议,或为最新讯号,显示中日两国的领土纠纷正在影响这两个亚洲最大经济体之间的关系.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。