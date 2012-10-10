《新兴市场重要经济事件预告》--10月10日-10月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月10日(三)
东京--24国国际货币事务与发展政府间集团(G24)代表会议(至10月11日).
新德里--国际能源部长会议(最后一日).加拿大、南非、伊朗、伊拉克和其他亚非国家能源部长参会.
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(最后一日).
曼谷--惠誉召开全球经济风险和泰国展望年度会议(0130).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一天).
萨格勒布--克罗地亚央行委员会会议.
孟买--美国财长盖特纳会见印度央行总裁苏巴拉奥.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(最后一天).
10月11日(四)
东京--世界银行行长金墉召开新闻发布会(0030).
首尔--韩国央行举行货币政策会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议重点.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
10月12日(周五)
新加坡--新加坡央行公布货币政策声明.
巴黎--国际能源署(IEA)发表中期石油市场报告.
10月14日(周日)
东京--30国集团(G30)2012年国际银行研讨会.
东京--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团年度会议(最后一日).
莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.
10月15日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(至10月17日).
曼谷--亚欧财长年会.
10月16日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
10月17日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)孟加拉国会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会公布利率决定).
曼谷--泰国央行公布利率决议(0730).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。