〔全球经济〕IMF证实中国央行行长周小川将不会出席东京会议--发言人

路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,中国人民银行行长周小川将不会出席本周在东京召开的IMF和世界银行会议.

一名IMF发言人表示,中国代表团将由副行长易纲率领.周小川原定于周日在IMF会议闭幕时发表讲话.

"两天前我们被告知,中国央行行长周小川可能会取消在东京的演讲,"这名IMF发言人称,"目前已证实副行长易纲将代表他出席."(完)