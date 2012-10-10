〔全球经济〕IMF证实中国央行行长周小川将不会出席东京会议--发言人

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,中国人民银行行长周小川将不会出席本周在东京召开的IMF和世界银行会议.
一名IMF发言人表示,中国代表团将由副行长易纲率领.周小川原定于周日在IMF会议闭幕时发表讲话.
"两天前我们被告知,中国央行行长周小川可能会取消在东京的演讲,"这名IMF发言人称,"目前已证实副行长易纲将代表他出席."(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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