《汇市简讯》东京投机客卖盘拉低欧元兑日圆,今日走势偏空

0013 GMT * 欧元兑日圆今日早间卖盘增多,昨日买盘较盛 * 偏向下跌,一目均衡基准线在100.89 * 若保持在基准线下方,则可能下看99.50之前的近期低位 * 从100.40-50附近开始出现一些买兴 * 上档停止单在101.00上方.(完) --编译 隋芬;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=