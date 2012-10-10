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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 08:37 BJT

〔韩国股市〕开低1%,因投资者担心即将到来的美国财报季

路透首尔10月10日电---韩国股市周三开低,追随全球股市跌势,因投资者担心美国企业即将公布的财报或已受到全球经济成长放缓的冲击.

韩国电力(015760.KS)大跌3.3%,此前一名消息人士称,韩国存款保险公司考虑出售至多2.35亿美元所持韩国电力股票.

0001GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌1%,报1,959.96点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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