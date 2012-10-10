《全球重要经济事件一览表》--10月10日-10月17日

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10月10日(三)

东京--24国集团(G24)代表会议(至10月11日).

新德里--国际能源署各国部长会议(最后一日).加拿大、南非、伊朗、伊拉克及其他亚非国家能源部长将与会.

新德里--美国财政部长盖特纳出访印度(最后一日).

日本仙台--日本财务省和世界银行在日本东北部城市仙台举行为期两天的活动,主题为灾害风险管理,仙台也是去年地震海啸受灾区.(最后一日)

东京--日本央行总裁白川方明在日本瑞士工商会30周年午餐会上发表讲话(0500).

华盛顿--美联储发布褐皮书,概述12个联储地区当前的经济状况(1800).

法兰克福--欧洲央行和美联储举行会议,题为"银行融资--市场、工具以及对公司贷款和实体经济的影响"(最后一日).

东京--法国央行总裁诺亚在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)发表演讲(0330).

法兰克福--欧洲央行执委普雷特参加德国央行组织的货币研讨会(Bargeldsymposium)(1230).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布短期能源展望报告.

东京--日本央行发布9月18-19日货币政策会议纪录(2350).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.

印度孟买--美国财政部长盖特纳会晤印度央行总裁苏巴拉奥.

美国大瀑布城--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔向该地区商界和社区领袖发表讲话(1845).

华盛顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在卡托研究所(CATO Institute)的会议上发表演讲,会议主题为"欧洲危机与福利国家:对美国的教训"(2045).

10月11日(四)

东京--七国集团(G7)财长会议.

东京--世界银行行长金墉召开新闻发布会(0030).

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(至10月13日).

东京--IMF总裁拉加德参加日本放送协会(NHK)主办的有关全球化的辩论(0300).

维也纳--欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)与奥地利总理Werner Faymann会面,随后将召开联合新闻发布会(1230).

法国多维尔--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)将参加2012年女性论坛全球会议前的座谈小组,主题为"为什么经济成长如此失衡?应如何应对?".

东京--日本央行副总裁西村清彦在由日本央行和拉美货币研究中心联合举办的研讨会上发表讲话(0230).

法兰克福--欧洲央行发布月报(0800).

东京--IMF总裁拉加德主持记者会(2345).

挪威特隆赫姆--挪威部长理事会将召开商业、能源和地区政策大会(至10月12日).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构挪威会议(最后一日).

10月12日(五)

东京--日本央行副总裁西村清彦将在德意志银行主办的一小组讨论上演讲(0900).

东京--日本央行总裁白川方明将在国际金融协会(IIF)30周年会员大会上致辞(1230).

巴黎--国际能源署(IEA)发布中期油市报告.

10月13日(六)

东京--欧洲央行执委亚斯穆森将参加IMF研讨会期间的一座谈小组.此次研讨会主题为"增强欧元地区实力"(0515).

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(最后一日).

东京--日本央行总裁白川方明参加布雷顿森林委员会国际理事会主持的一次会议(0930).

10月14日(日)

东京--2012年G30国际银行业研讨会.

东京--日本央行总裁白川方明在日本央行和IMF共同主办的高级别研讨会上致辞(0530).

东京--IMF和世界银行年会(最后一日).

莫斯科--世界经济论坛莫斯科会议.

10月15日(一)

东京--日本央行副总裁山口广秀出席日本证券分析师协会(SAAJ)与亚洲证券与投资联合会(ASIF)联合主办的50周年纪念大会.

加拿大纳奈莫--加拿大央行总裁卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话(1920).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(至10月17日).

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在全美商业经济协会(NABE)第54届年会上讲话(1200).

曼谷--亚欧财长暨官员年会.

10月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月2日货币政策会议记录.

10月17日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构孟加拉国会议(最后一日).

伦敦--英国央行公布10月3日-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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