《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--被指涉嫌造假申请上市的广东新大地生物科技股份有限公司,已被中国证监会正式立案稽查。
--国际货币基金组织(IMF)和世界银行定于10月12日至14日在日本东京举行理事会年会,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参会.
--证监会最新公布的一批行政许可事项显示,国泰君安证券已提交了"君得金债券分级"专项理财产品,这是证券公司首次申报分级类资产管理产品.
--由中国房产信息集团联合中国房地产测评中心发布的《2012年度前三季度中国房地产企业销售TOP50》显示,今年前三季标杆房企整体销售表现优于去年同期,在销售金额上,前10名房企合计达5,655亿元人民币,同比增长14.3%.
**金融时报**
--中国银行(601988.SS)(3988.HK)新加坡分行日前获得新加坡金融管理局办颁发的特准全面银行牌照,从而成为新加坡目前116家外资银行中第九家获得此类牌照的商业银行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。