《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日

**上海证券报**

--被指涉嫌造假申请上市的广东新大地生物科技股份有限公司,已被中国证监会正式立案稽查。

--国际货币基金组织(IMF)和世界银行定于10月12日至14日在日本东京举行理事会年会,中国央行副行长易纲和财政部副部长朱光耀将率团参会.

--证监会最新公布的一批行政许可事项显示,国泰君安证券已提交了"君得金债券分级"专项理财产品,这是证券公司首次申报分级类资产管理产品.

--由中国房产信息集团联合中国房地产测评中心发布的《2012年度前三季度中国房地产企业销售TOP50》显示,今年前三季标杆房企整体销售表现优于去年同期,在销售金额上,前10名房企合计达5,655亿元人民币,同比增长14.3%.

**金融时报**

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)新加坡分行日前获得新加坡金融管理局办颁发的特准全面银行牌照,从而成为新加坡目前116家外资银行中第九家获得此类牌照的商业银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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