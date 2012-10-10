〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海10月10日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和14天期两个品种,正回购期限为91天.

在中秋国庆长假过后,央行公开市场的资金投放力度仍不减,周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.

国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.其中9月25日逆回购操作量为2,900亿元,创单日纪录新高.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)