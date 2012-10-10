〔电信产业〕中国商务部称美阻拦华为和中兴进入美国报告为"无端指控"

路透北京10月10日电---针对美国稍早提出因安全顾虑而阻拦中国两大电信设备制造商华为[HWT.UL]和中兴通讯(000063.SZ)进入美国的报告草案,中国商务部回应称,该报告仅凭主观猜忌和不实依据,对中国进行无端指控,中方对此表示严重关切和强烈反对.

中国商务部网站刊登新闻发言人沈丹阳讲话称,美国会此举既有违美一贯倡导的自由市场规则,也不利于中美双方企业相互开拓市场,扩大合作.

"美国会有关委员会的这份调查报告仅凭主观猜忌和不实依据,就以国家安全为由,对中国进行无端指控,排斥中国企业在美开展正常经营和参与正当竞争,中方对此表示严重关切和强烈反对."沈丹阳称.

他并表示,希望美国会摒弃歧视中国企业的做法,秉承开放、合作的原则,切实为两国企业开展贸易投资活动创造公正、平等的市场环境,促进中美双边经贸合作顺利发展.

美国国会众议院情报委员会周初发表调查报告称,中国华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司(0763.HK)对美国国家安全构成威胁,建议阻止这两家企业在美开展投资贸易活动.

而加拿大周二亦强烈暗示,出于安全风险的考虑,将排除中国华为参与加国政府的一个通讯网络建设.[ID:CN2039793]

与此同时,欧盟执委会则推迟了针对华为和中兴通讯的贸易调查,缓和了欧盟和其第二大贸易伙伴--中国之间的紧张关系.(完)

更多细节,请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn)