〔新债招标〕中国七年续发国债中标收益率3.4180%,符合预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京10月10日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的260亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4180%%,符合此前3.42%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债首场投标倍数1.64倍,边际(最优)中标收益率为3.4489%.
该期新债为财政部今年第16期七年固息国债续发,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债10月11日开始续发行,10月15日续发行结束.续发行部分从10月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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