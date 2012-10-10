〔新债招标〕中国七年续发国债中标收益率3.4180%,符合预期--业内人士

路透北京10月10日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的260亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4180%%,符合此前3.42%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债首场投标倍数1.64倍,边际(最优)中标收益率为3.4489%.

该期新债为财政部今年第16期七年固息国债续发,利息按年支付.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债10月11日开始续发行,10月15日续发行结束.续发行部分从10月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)