《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.42% 国家电网100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和广发银行主承 中国铁物25亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承 五矿集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期增发债120238,发行价100.02元 国开行60亿元三年期增发债120239,发行价99.9571元 国开行60亿元五年期增发债120240,发行价100.0539元 国开60亿元七年期增发债120241,发行价99.9908元 国开60亿元10年期增发债120242,发行价100.04元 青海投资集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280306,票面利率7.08% 中粮集团45亿元六个月期超短期融资券 华能集团40亿元两个月期超短融 升达林业( 002259.SZ )1亿元一年期短融 上海电气集团35亿元一年期短融 杭州萧山机场5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)070220,基本利差0.27% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周三引述消息人士称,为刺激消费、扩大内需,中国新一轮汽车下乡政策有望 近期出台,新政策的补贴范围有望扩大.[ID:nSB2039725] 中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元) 国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%) 9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%) 国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽