《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部260亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.42%
国家电网100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和广发银行主承
中国铁物25亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承
五矿集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承
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二、新债上市:
无
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三、缴款:
国家开发银行60亿元一年期增发债120238,发行价100.02元
国开行60亿元三年期增发债120239,发行价99.9571元
国开行60亿元五年期增发债120240,发行价100.0539元
国开60亿元七年期增发债120241,发行价99.9908元
国开60亿元10年期增发债120242,发行价100.04元
青海投资集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280306,票面利率7.08%
中粮集团45亿元六个月期超短期融资券
华能集团40亿元两个月期超短融
升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融
上海电气集团35亿元一年期短融
杭州萧山机场5亿元五年期中票
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四、还本付息:
国开行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)070220,基本利差0.27%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周三引述消息人士称,为刺激消费、扩大内需,中国新一轮汽车下乡政策有望
近期出台,新政策的补贴范围有望扩大.[ID:nSB2039725]
中国海关10/13公布9月进出口贸易数据 (8月贸易顺差为266.7亿美元)
国家统计局10/15公布9月工业品价格指数(PPI) (8月为-3.5%)
9月居民消费价格指数(CPI) (8月为2.0%)
国家统计局10/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%)
9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%)
9月工业增加值 (8月为8.9%)
9月房地产投资和销售情况月度报告
9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 李宏薇; 审校 康熙泽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。