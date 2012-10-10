〔澳洲数据〕10月WESTPAC-MI消费者信心指数改善,购房意愿上升

路透悉尼10月10日电---澳洲一项消费者信心指标在10月连续第二个月上升,因降息使家庭对财务状况与购买新屋都更有把握,不过许多消费者对长期经济前景依然谨慎.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute公布的对1,200名受访者调查结果显示,10月消费者信心指数升高1.0%至99.2,9月为升1.6%.该指数较去年同期高2%,显示目前乐观者与悲观者基本相当.

在开展本次调查的这周里,澳洲央行将利率调降了25个基点至三年低点3.25%,并保留了进一步降息的可能性.

抵押贷款成本下降的预期在家庭财务状况的的指标中得到体现,10月该指标较上年同期大涨5.3%,受访者对未来12个月的财务前景也更为乐观.

对零售商而言一个乐观信号是,调查中衡量目前是否合适购买大件家用商品的指标攀升3.7%.衡量是否合适购房的指标亦飙升9.6%,两个月内涨幅累计达到17.9%,并升至2009年9月以来最高.

"调查中最令人鼓舞的部分是购房看法这项指标,"Westpac首席分析师Bill Evans说.

但调查也显示人们对未来仍有忧虑,衡量预期的指标远低于现况指标.

衡量未来12个月经济预期的指标下跌2.4%,衡量未来五年预期的指标则下滑4.6%.

Evans指出这样的结果令人失望,支持央行进一步降息,他说,"11月6日的下次央行会议将再降息25个基点."

他还预计,利率将于明年年初在纪录低点2.75%触底.(完)