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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 09:12 BJT

〔美国个股〕联邦快递执行长称拟大幅提升公司获利能力并削减成本

路透10月9日电---联邦快递(FedEx)(FDX.N)执行长SMITH称:

* 计划大幅提高公司获利能力并削减成本,预计明年将开始见效

* 拟到2016财年底获利提高17亿美元,2015财年前完成大部分目标

* 计划未来几年提高派息

美国联邦快递确认第二财季每股盈余预估为1.30-1.45美元,2013财年每股盈余预估为6.20-6.60美元;汤森路透I/B/E/S预估的预估分别为1.41美元和6.45美元(完)

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