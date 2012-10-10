〔美国个股〕联邦快递执行长称拟大幅提升公司获利能力并削减成本

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透10月9日电---联邦快递(FedEx)(FDX.N)执行长SMITH称:
* 计划大幅提高公司获利能力并削减成本,预计明年将开始见效
* 拟到2016财年底获利提高17亿美元,2015财年前完成大部分目标
* 计划未来几年提高派息
美国联邦快递确认第二财季每股盈余预估为1.30-1.45美元,2013财年每股盈余预估为6.20-6.60美元;汤森路透I/B/E/S预估的预估分别为1.41美元和6.45美元(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选