〔中国基金〕华宝兴业率先上报货币ETF基金,股票保证金获增值途径

路透上海10月10日电---据业内人士透露,中国华宝兴业基金管理近日已率先上报货币上市交易型基金(ETF)方案,其设计方案亮点之一为投资者当日卖出股票后,即可在二级市场买入货币ETF且当天享受货币基金收益.这将使股票与货币基金间无缝对接,国内总量七千亿元人民币的股票保证金获得一条增值途径.

目前货币基金的申购和购回需1-2个工作日才能确认或资金到帐.而华宝兴业的货币ETF基金方案中,投资者在卖出股票或卖出ETF的同时,即可买入货币ETF或股票,实现两者当日即时转换.

业内人士指出,华宝兴业的上市货币基金方案采取"份额申购、份额赎回",或"全额现金替代"的申购赎回方式,该基金的申购门槛为1,000元,二级市场买入门槛为1万元.

券商保证金是指股民投资股票账户中因未满仓而闲置的存量资金,目前余额超过7,000亿元.但因场内现金管理工具匮乏,这些资金基本享受活期利率(年利0.35%).而目前所有货币基金的平均七天年化收益率3.466%.

华宝兴业基金公司已推出多只指数型量化产品,例如上证180价值ETF及其联接基金、上证180成长ETF及其联接基金、中证短融50指数债券基金等.而其外方股东法兴银行(SOGN.PA)旗下的领先资产公司,是全球第四大ETF基金发行商,旗下有超过140只ETF基金进行交易.(完)