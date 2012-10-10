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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 09:08 BJT

《汇市简讯》空头回补料提振美元/菲律宾披索,关注8月出口数据

0046GMT * 美元/菲律宾披索可能会升至41.60,受空头回补及风险偏好疲软的推助 * 昨日该货币对收报41.46,盘中交投于41.36-41.49 * 市场关注0100GMT时公布的菲律宾8月出口数据,菲律宾7月出口较上年同期增长7.80% * 无本金交割远期外汇(NDF)终场收报41.45-41.55.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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