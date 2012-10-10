〔企业并购〕德国料准备阻止EADS和BAE合并

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透巴黎/柏林10月9日电---欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA和英国BAE Systems(BAES.L)的450亿美元合并计划周二转向破裂.由于在持股比例问题上产生分歧,德国似乎准备阻止该协议.
这一挫折令两家公司在周三欧洲股市开盘前发表声明的计划破产.外界原本预期两家公司会在该声明中暗示取得了进展.
几名消息人士称,德国总理梅克尔已暗示德国反对合并计划.
"梅克尔反对此交易,不过未给出理由,"一名参与谈判的消息人士对路透表示.
"今晚,该交易遇阻,"另一要求匿名的人士称,其对谈判情况非常了解.
德国政府发言人拒绝回应.
英国监管部门规定的交易谈判截止时间为周三1600GMT.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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