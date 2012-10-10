《中国重要政经日程》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=============================今日重要政经日程==========================
10/10(三)
--国际货币基金组织(IMF)和世界银行将在日本东京举行2012年年度会议,至14日.
=============================近日重要政经日程==========================
10/18(四)
--第四届全球商学院院长论坛在上海举行,至19日.
10/19(五)
--国家外国专家局国外人才信息研究中心主办的第二届国际新能源产业大会在广州举行,至21日.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
--2012中国CEO高峰论坛在北京举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议在北京召开.
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/3(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日.
--2012浦江创新论坛在上海举行,至4日.
11/4(日)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/8日(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 张胜男
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。