《中国重要政经日程》--10月11日

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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=============================今日重要政经日程==========================
10/11(四)
--国际货币基金组织(IMF)和世界银行在日本东京举行2012年年度会议,至14日.
=============================近日重要政经日程==========================
10/18(四)
--第四届全球商学院院长论坛在上海举行,至19日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议在北京召开.
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/8日(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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